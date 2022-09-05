«Ї - Їб*ш русню». На улицах Мариуполя местные жители рисуют букву Ї 5 сентября, 20:23 Буква Ї в центре временно оккупированного Мариуполя (Фото:Мариупольский горсовет / Telegram)

Активисты движения сопротивления в Мариуполе креативно протестуют против российской оккупации — изображают украинскую букву Ї в разных уголках города.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Утром 5 сентября в телеграм-канале движение сопротивления Мариуполя призвало украинцев в городе приобщаться к такому протесту и рисовать в разных локациях украинскую букву Ї, которую избрало своим символом.

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«Пора поднимать голову! Русня должна твердо знать: они на чужой земле. Мы их не звали. Им нет места в нашем Мариуполе! В знак протеста — Ї на всех площадях города. В парке, в скверах, на столбах, заборах. «Ручкой, мелом, маркером. Ї — как знак независимости Украины. Ї — как знак сопротивления. Ї — їб*ш русню. Рабов в рай не пускают. Мы — не рабы», — отметили участники движения сопротивления.

Одним из первых мест, где изобразили «букву сопротивления» стал центр города: здесь Ї появилась на тротуарной плитке у памятника Тарасу Шевченко.

5 сентября депутат мариупольского городского совета Дмитрий Забавин в эфире Радио НВ заявил, что армия РФ продолжает использовать Мариуполь как логистический хаб для военной техники.

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