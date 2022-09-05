«Движение техники РФ по городу продолжается». Оккупанты в Мариуполе используют людей как живой щит — местный депутат 5 сентября, 17:59 Эксклюзив НВ Мариуполь, 23 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Армия РФ продолжает использовать Мариуполь как логистический хаб для военной техники, сообщил в эфире Радио НВ депутат мариупольского городского совета Дмитрий Забавин.

«Террористическая армия РФ сделала Мариуполь своеобразным плацдармом, логистическим хабом, через который переправляет свою военную технику с территории Российской Федерации на неподконтрольные территории. Именно для этого им и нужен этот коридор. Поэтому движение военной техники через Мариуполь происходит все время с момента захвата и оккупации Мариуполя», — рассказал Забавин.

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Также Забавин уточнил, что когда оккупанты только пытались захватить Мариуполь — они передислоцировали технику из Бердянска в Мариуполь, а сейчас идет обратный процесс — техника перемещается через Мариуполь в Запорожскую область.

На вопрос, кто сейчас находится в Мариуполе, депутат ответил: «Сейчас там сборная солянка из „ДНРовцев“, регулярной российской армии, представителей спецслужб и МЧС. Их количество существенно уменьшилось по сравнению с началом оккупации. <...> Что можно там сказать об этих людях? — Это мародеры. Они ведут себя как хозяева ситуации и удерживают людей в крайне сложных условиях. В Мариуполе сейчас находится примерно от 100 до 150 тысяч жителей. Цифра очень плавающая, так как происходит постоянная внутренняя миграция. Оккупанты используют оставшихся местных жителей как живой щит, дабы удерживать город».

Забавин подчеркнул, что сейчас оккупанты прибегают к различным информационным манипуляциям и запугиваниям чтобы удержать жителей Мариуполя в городе: «Оккупанты через своих коллаборантов распространяют информацию о том, что жителям необходимо находиться в домах, когда придет „комиссия“, которая должна оценить убытки. Это намек на то, что в случае отсутствия хозяина в доме имущество могут конфисковать».

Однако возможность выезда из Мариуполя есть, и процедура выезда упростилась: «Чтобы уехать из города, необходимо пройти фильтрацию, пропуски уже не нужны. Выезд возможен в обе стороны. Поэтому часть людей возвращается взять какие-то вещи, вывезти свои автомобили».

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