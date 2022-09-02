В сторону Бердянска. Через Мариуполь проехала колонна танков — советник мэра 2 сентября, 13:00 Через Мариуполь в сторону Бердянска проехала колонна танков (Фото:warbook.club)

Утром в пятницу, 2 сентября, в захваченном Мариуполе заметили движение российской военной техники.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, около 7:30 с направления Донецка через центр Мариуполя проехало 10 российских танков. Техника двигалась в сторону Бердянска.

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«В целом в последние дни наблюдается активизация перемещения военной техники с Донецкого направления через Мариуполь и Мариупольский район в сторону Бердянска», — отметил Андрющенко.

Утром 31 августа в захваченном Мелитополе заметили движение российской военной техники в сторону Херсона.



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