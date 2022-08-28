Россия нанесла ракетный удар по Ровенской области. Пострадали жилые дома — мэр города Сарны 28 августа, 19:55 Очевидцы сообщают о дыме над одним из городов Ровенской области (Фото:Рівне Головне/Telegram)

Россия нанесла ракетные удары по Ровенской области в воскресенье, 28 августа. По предварительным данным, жертв нет.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Обновлено в 20:30. По его словам, россияне ударили по объекту военной инфраструктуры в районе города Сарны. Власти выехали на место атаки.

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«Другие гражданские объекты на территории общины города Сарны не пострадали. Сейчас ведутся работы по возобновлению электроснабжения на территории Сарненской ЦРБ [Центральная районная больница]», — заявил мэр Сарн Руслан Серпенинов.



Он издал распоряжение, согласно которому созданная комиссия обследует жилые дома, пострадавшие в результате атаки РФ.



Ранее СМИ сообщили о взрывах в регионе. Местное издание Район писало, что их было слышно в Сарнах, в городе был виден дым.



25 июня войска РФ нанесли два ракетных удара по СТО с мойкой и мастерской по ремонту автомобилей в городе Сарны Ровенской области. В результате атаки погибли четыре человека, еще семь — получили ранения.

Радио Свобода сообщало, что российские войска расширяют военную базу и аэродром Лунинец в Беларуси, расположенный в 50 км от границы Ровенской области.



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