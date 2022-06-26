Число жертв в результате ракетного удара в Ровенской области возросло до четырех 26 июня, 10:47 Цей матеріал також доступний українською Российские ракеты убили четыре человека в Сарнах (Фото:Скриншот видео Виталий Коваль / Ровенская ОВА via Telegram)

В Сарнах в Ровенской области количество погибших в результате ракетного удара, нанесенного российской авиацией, вечером в субботу, 25 июня, возросло до четырех. Семь человек ранены.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

«Неутешительные новости из города Сарны. Под завалами обнаружили еще одного погибшего. Таким образом, количество жертв вчерашнего ракетного удара по гражданским объектам возросло до четырех человек», — говорится в сообщении Коваля в Telegram.

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Отмечается, что погибшие мужчины в возрасте от 30 до 51 года. Еще двое раненых в тяжелом состоянии.

Подразделения ГСЧС аварийно-спасательные работы завершили. Работают следователи.

Мэр города Сарны Руслан Серпенинов сообщил в Facebook, что ранения получили семь человек.

«После ракетных ударов по городу Сарны на эту минуту могу утверждать, что есть 11 пострадавших, из них четверо погибли, двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Пять человек получили разного рода легкие повреждения», — отметил Серпенинов.

По его словам, в городском совете работает комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В нее могут обратиться владельцы пострадавших от взрыва домов.

25 июня около 20:00 войска РФ нанесли два ракетных удара по СТО с мойкой и мастерской по ремонту автомобилей в городе Сарны Ровенской области.



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