В районе Ровенской области. Войска РФ расширяют военную базу и аэродром в Беларуси — Радио Свобода 19 августа, 17:44 Военный объект превратился в строительную площадку (Фото:Радио Свобода)

Российские войска расширяют военную базу и аэродром Лунинец в Беларуси, который находится в 50 км от границы Ровенской области.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода после анализа спутниковых снимков.

«Военный объект превратился в строительную площадку. Здесь вырубают лес, расчищают растительность, реконструируют сразу несколько зданий и возводят новые, прокладывают коммуникации», — пишет издание.

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Отмечается, что до вторжения в Украину военный аэродром Лунинец считался резервным и использовался редко. Но после января 2021 года его территория стала меняться.

Спутниковые снимки от 23 апреля / Фото: Радио Свобода

В военном городке были отремонтированы почти все жилые и административные здания. На расчищенном от леса участке построили «что-то вроде ангара или казармы».

Спутниковые снимки от 7 августа / Фото: Радио Свобода

Издание отмечает, что на аэродроме немного военной техники, там расположены несколько комплексов С-300 или С-400, самолетов там нет, но есть два вертолета.

По данным источников Радио Свобода, в Лунинецком райисполкоме получили распоряжение о строительстве в городе жилья для семей российских солдат, которые будут жить там постоянно.

Лунинец расположен в 50 км от Ровенской области / Фото: Скриншот Google Maps

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Беларуси вызывает беспокойство.

Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь «не будет нападать» на Украину.

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