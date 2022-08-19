В районе Ровенской области. Войска РФ расширяют военную базу и аэродром в Беларуси — Радио Свобода

19 августа, 17:44
Военный объект превратился в строительную площадку (Фото:Радио Свобода)

Военный объект превратился в строительную площадку (Фото:Радио Свобода)

Российские войска расширяют военную базу и аэродром Лунинец в Беларуси, который находится в 50 км от границы Ровенской области.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода после анализа спутниковых снимков.

«Военный объект превратился в строительную площадку. Здесь вырубают лес, расчищают растительность, реконструируют сразу несколько зданий и возводят новые, прокладывают коммуникации», — пишет издание.

Видео дня

Отмечается, что до вторжения в Украину военный аэродром Лунинец считался резервным и использовался редко. Но после января 2021 года его территория стала меняться.

Спутниковые снимки от 23 апреля (Фото: Радио Свобода)
Спутниковые снимки от 23 апреля / Фото: Радио Свобода

В военном городке были отремонтированы почти все жилые и административные здания. На расчищенном от леса участке построили «что-то вроде ангара или казармы».

Спутниковые снимки от 7 августа (Фото: Радио Свобода)
Спутниковые снимки от 7 августа / Фото: Радио Свобода

Издание отмечает, что на аэродроме немного военной техники, там расположены несколько комплексов С-300 или С-400, самолетов там нет, но есть два вертолета.

По данным источников Радио Свобода, в Лунинецком райисполкоме получили распоряжение о строительстве в городе жилья для семей российских солдат, которые будут жить там постоянно.

Лунинец расположен в 50 км от Ровенской области (Фото: Скриншот Google Maps)
Лунинец расположен в 50 км от Ровенской области / Фото: Скриншот Google Maps
Читайте также:
Роман Бессмертный
Роман Бессмертный
Нанести сильный удар по Путину. Как вырвать Беларусь из лап России без оружия

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Беларуси вызывает беспокойство.

Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь «не будет нападать» на Украину.

https://www.youtube.com/embed/ln3S1eNFPNM
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Беларусь Войска РФ Ровенская область

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X