09 июня 2018, суббота

На ДФС восстановили электроснабжение - МинВОТ

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Водоснабжение должно быть восстановлено к утру воскресенья, 10 июня
Фото: открытый источник

Водоснабжение должно быть восстановлено к утру воскресенья, 10 июня

В субботу, 9 июня, Донецкой фильтровальной станции восстановили электроснабжение.

Об этом сообщает Министерство временно оккупированных территорий.

Отмечается, что вечером планируется прокачка воды.

Напомним, что в субботу, 9 июня, в Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции.

Павел Жебривский сообщил, что в городе восстановят водоснабжение в воскресенье утром.

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