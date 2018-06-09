На ДФС восстановили электроснабжение - МинВОТ

В субботу, 9 июня, Донецкой фильтровальной станции восстановили электроснабжение.
Об этом сообщает Министерство временно оккупированных территорий.
Отмечается, что вечером планируется прокачка воды.
При содействии @OSCE_SMM на Донецкую фильтровальную станцию #ДФС возобновлена подача электроснабжения. Вечером планируется прокачка воды.- МТОТ (@mtot_gov_ua) 9 июня 2018 г.
Напомним, что в субботу, 9 июня, в Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции.
Павел Жебривский сообщил, что в городе восстановят водоснабжение в воскресенье утром.
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