В Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию

В Авдеевке Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня.
Как сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, решение принято в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции.
Отмечается, все остальные объекты газо-, водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме.
У зв'язку із зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції #ДФС в #Авдіївка оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Всі інші об'єкти газо- водо- та електропостачання в Донецькій та Луганскій областях працюють в штатному режимі.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 9 июня 2018 г.
Напомним, 4 июня в МинВОТ сообщили, что в районе Донецкой фильтровальной станции под прифронтовой Авдеевкой раздавались мощные взрывы и было попадание снарядов в здание.
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Подобная ситуация произошла в апреле. Тогда Авдеевка осталась без питьевой воды на несколько дней.
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