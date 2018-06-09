09 июня 2018, суббота

В Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию

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Боевики обстреливают район Донецкой фильтровальной станции

Боевики обстреливают район Донецкой фильтровальной станции

В Авдеевке Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня.

Как сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, решение принято в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции.

Отмечается, все остальные объекты газо-, водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме.

Напомним, 4 июня в МинВОТ сообщили, что в районе Донецкой фильтровальной станции под прифронтовой Авдеевкой раздавались мощные взрывы и было попадание снарядов в здание.

Подобная ситуация произошла в апреле. Тогда Авдеевка осталась без питьевой воды на несколько дней.

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