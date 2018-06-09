В Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию

В Авдеевке Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня.

Как сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, решение принято в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции.

Отмечается, все остальные объекты газо-, водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме.

У зв'язку із зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції #ДФС в #Авдіївка оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Всі інші об'єкти газо- водо- та електропостачання в Донецькій та Луганскій областях працюють в штатному режимі. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 9 июня 2018 г.

Напомним, 4 июня в МинВОТ сообщили, что в районе Донецкой фильтровальной станции под прифронтовой Авдеевкой раздавались мощные взрывы и было попадание снарядов в здание.

Подобная ситуация произошла в апреле. Тогда Авдеевка осталась без питьевой воды на несколько дней.