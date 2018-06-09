09 июня 2018, суббота

В Авдеевке восстановлят водоснабжение в воскресенье утром - Жебривский

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Павел Жебривский
Фото: штаб ООС

Павел Жебривский

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что на данный момент электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено, к утру в Авдеевку планируют подать воду.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"К утру Авдеевка будет с водой. Как доложил мне Павел Малыхин, глава Авдеевской военно-гражданской администрации, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Сейчас запускают насосы", - написал Жебривский.

Он прогнозирует, что к утру при условии сохранения режима тишины в Авдеевке и окрестностях Ясиноватского района восстановят водоснабжение.

Напомним, что в субботу, 9 июня, в Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции.

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