Россия ударила по подстанции в Славутиче, город остался без электричества

Россияне ударили по подстанции в Славутиче 1 октября (Фото: скриншот видео / Фомічев / Telegram)

Страна-агрессор Россия в среду, 1 октября, ударила по подстанции в Славутиче Черниговской области . Об этом сообщил городской голова Юрий Фомичев в Facebook.

Как рассказал Фомичев, город остался без электроснабжения после удара по подстанции 330. Последствия атаки уточняют, на месте работают пожарные. Сейчас город пытается перейти на другую подстанцию.

«Мы пытаемся перейти на другие источники, время уточняется. Резерв водоканала, вода будет по часам. Следите за объявлениями. Будет питание на системы связи», — написал он.

Городской голова также сообщил, что в Славутиче развернут «пункты несокрушимости», где можно будет зарядить телефон и приготовить еду.

«Перед самым отопительным сезоном нас подло запугивают. Но мы вместе. И победим!» — добавил он.

В Славутичском горсовете сообщили, что около 18:00 должна появиться вода, она будет примерно до 21:00.

1 октября свет пропал в некоторых микрорайонах Чернигова, сообщило Суспільне. Водоканал предупредил, что на верхних этажах многоэтажек возможны проблемы с водоснабжением.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус уточнил, что оккупанты ударили по энергообъекту в соседней области, там есть повреждения. Из-за этого в части громад Черниговской области нет электричества.

В конце сентября россияне массированно обстреливали критическую инфраструктуру Черниговской области. Так, 30 сентября из-за российской атаки без электроснабжения остались более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах.