Права и загранпаспорт. В Украине возобновляют предоставление админуслуг

14 марта, 00:38
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Денис Монастырский (Фото:facebook.com/mvs.gov.ua/)

Денис Монастырский (Фото:facebook.com/mvs.gov.ua/)

МВД Украины возобновляет предоставление административных услуг на неоккупированных территориях Украины. Так, можно будет обновить водительское удостоверение.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«С сегодняшнего дня возобновляется работа сервисных центров МВД, где украинцы смогут обновить свое водительское удостоверение. Кроме того, чтобы помочь фронту, будут проходить экзамены на категорию С», — сказал он.

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Кроме того, 15 марта заработает Миграционная служба Украины, которая снова начнет выдавать загранпаспорта. Более того, родители смогут вклеивать фотографии своих детей в этот документ для выезда за границу.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Паспорт МВД Украины Загранпаспорт Водительские права Война России против Украины

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