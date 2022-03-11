В МВД предположили, что Россия специально не дает своим летчикам катапультироваться

11 марта, 22:26
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Сбитый российский самолет в Черниговской области, 5 марта 2022 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Сбитый российский самолет в Черниговской области, 5 марта 2022 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что, по некоторым данным, российским пилотам, которые участвуют в полномасштабной войне РФ против Украины, «не дают катапультироваться».

«Сегодня возле Чернигова был сбит самолет, и летчик не катапультировался по той причине, что стропы были обрезаны. Судя по всему, есть версия, что россияне, отправляя своих летчиков бомбить наши города, не дают своим пилотам возможность катапультироваться», — заявил Денисенко в эфире всеукраинского телемарафона.

9 марта в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что у сбитых над Украиной российских летчиков не раскрываются парашюты, и предположили, что парашют могли специально неправильно сложить перед вылетом.

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В то же время случаи катапультирования вражеских летчиков тоже есть. Так, пленный российский летчик Алексей Головенский во время брифинга 11 марта рассказал, как катапультировался после сбития украинской ПВО. Ранее в Оперативном командовании Север сообщали, что взяли в плен пилота российского штурмовика, который катапультировался после того, как его сбили под Черниговом.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   МВД Украины Война России против Украины

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