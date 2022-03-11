Для тех, кто потерял паспорт из-за войны. Кабмин утвердил порядок использования еДокумента в Дії

11 марта, 02:24
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Беженцы из Украины возле пункта пропуска в селе Корчова, Польша, 10 марта 2022 года (Фото:Michal Ryniak/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Беженцы из Украины возле пункта пропуска в селе Корчова, Польша, 10 марта 2022 года (Фото:Michal Ryniak/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров утвердил порядок использования еДокумента в приложении Дія для украинцев, которые потеряли документы из-за развязанной Россией войны.

В обращении глава правительства сказал, что еДокумент можно будет сгенерировать в приложении и на портале Дія, там будет содержаться вся необходимая информация и QR-код для подтверждения личности:

«Это поможет украинцам, которые в результате потеряли документы, удостоверять при необходимости свою личность».

8 марта в Министерстве цифровой трансформации объявили об инициативе по выплате 6500 грн гражданам, которые лишились работы из-за войны.

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По словам Дениса Шмыгаля, скоро в приложении Дія можно будет сообщить о поврежденном и уничтоженном имуществе и подать заявку на компенсацию.

Ранее Нацбанк Украины открыл счет для помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Документы Кабинет министров Украины Денис Шмыгаль Война России против Украины

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