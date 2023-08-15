Редис в строю. МВД показало кадры тренировки Азова — видео

15 августа, 06:46
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Денис Прокопенко (Фото:МВД Украины)

Денис Прокопенко (Фото:МВД Украины)

МВД Украины опубликовало кадры недавних тренировок бойцов бригады Азов.

Украинские защитники и защитницы провели ротные тактические учения. На них, в частности, присутствовал командир бригады Азов, подполковник НГУ Денис Прокопенко с позывным Редис.

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8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пятеро командиров из Азовстали. Он встретил их в аэропорту Стамбула.

Среди вернувшихся командиров гарнизона:

  • командир Азова подполковник Денис Прокопенко с позывным Редис;
  • заместитель командира Азова Святослав Паламар, позывной — Калина;
  • и.о. командира 36-й бригады морской пехоты капитан 3-го ранга Сергей Волынский с позывным Волына;
  • старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Олег Хоменко;
  • командир 12-й бригады НГУ полковник Денис Шлега.

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Пятеро командиров Азовстали по договоренностям находились в Турции «под личной протекцией президента Эрдогана» после того, как в сентябре 2022 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Они провели в стране более девяти месяцев после освобождения из российского плена.

Всего 22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 защитников. Пятерых командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в государственной измене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Батальон Азов Денис Прокопенко Редис

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