В ход пошли гидрокостюмы и автомобильные камеры. ГПСУ задержала уклонистов, которые хотели бежать в Румынию 19 марта, 12:58 Мужчины в гидрокостюмах и с автомобильными камерами хотели переплыть границу (Фото:ГПСУ/Telegram)

На Закарпатье пограничники задержали восемь мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию. Для этого они «вооружились» гидрокостюмами и автомобильными камерами.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram.

«Часть из них собиралась покорить горы, другая — пойти вплавь. Преодолеть холодное течение реки Тисы им должны помочь гидрокостюмы и автомобильные камеры», — говорится в сообщении.

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Как отмечают в ГПСУ, дела задержанных переданы в суд.

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