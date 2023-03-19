В ход пошли гидрокостюмы и автомобильные камеры. ГПСУ задержала уклонистов, которые хотели бежать в Румынию

19 марта, 12:58
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Мужчины в гидрокостюмах и с автомобильными камерами хотели переплыть границу (Фото:ГПСУ/Telegram)

Мужчины в гидрокостюмах и с автомобильными камерами хотели переплыть границу (Фото:ГПСУ/Telegram)

На Закарпатье пограничники задержали восемь мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию. Для этого они «вооружились» гидрокостюмами и автомобильными камерами.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram.

«Часть из них собиралась покорить горы, другая — пойти вплавь. Преодолеть холодное течение реки Тисы им должны помочь гидрокостюмы и автомобильные камеры», — говорится в сообщении.

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Как отмечают в ГПСУ, дела задержанных переданы в суд.

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация и повестки могут выдавать военнообязанным в любом публичном месте. Представитель руководства штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявлял, что есть несколько видов ответственности за уклонение — от админштрафа до лишения свободы.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Мобилизация Госпогранслужба Украины Уклонение от мобилизации Война России против Украины

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