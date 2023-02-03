«Взятки от уклонистов». СБУ заявила о разоблачении руководства Центральной военно-врачебной комиссии 3 февраля, 15:00 СБУ заявила о разоблачении руководства Центральной ВЛК на получении взяток от уклонистов (Фото:Служба безопасности Украины/Facebook)

Служба безопасности Украины разоблачила замглавы Центральной военно-врачебной комиссии Медицинских сил ВСУ на «системной коррупции». По данным правоохранителей, он получал взятки от уклонистов.

Об этом СБУ сообщила в пятницу, 3 февраля.

По данным следствия, за разные суммы он «предлагал» мужчинам призывного возраста уклониться от прохождения срочной военной службы в условиях военного времени. СБУ задокументировала факт вымогательства $5 тысяч у одного из них.

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«За эту сумму служащий обещал содействие в выдаче мужчине заключения комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с последующим снятием с учета в военкомате», — заявили в Службе безопасности.

Фото: Служба безопасности Украины/Facebook

Фото: Служба безпеки України/Facebook

Правоохранители говорят, что задокументировали факт передачи первой части взятки на $2500, а затем «разоблачили чиновника на рабочем месте во время получения второй». Когда обыскивали место работы и домовладение фигуранта, у него обнаружили большие суммы наличных денег в разной валюте — изъятая сумма эквивалентна более 5 млн грн, рассказали в СБУ.

Фото: Служба безпеки України/Facebook

Фото: Служба безопасности Украины/Facebook

По статье о получении взятки возбуждено дело, а замглаве ВВК сообщили о подозрении. Решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.