«Есть методы воздействия». Военное командование сообщило, как наказывают за уклонение от мобилизации в Украине 7 декабря, 11:15 Уклонение от мобилизации во время войны — какая ответственность в Украине (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

В Украине с 24 февраля продолжается всеобщая мобилизация и повестки могут выдавать военнообязанным в любом публичном месте. Представитель руководства штаба Командования Сухопутных войск ВСУ объяснил, какое наказание может последовать за уклонение от мобилизации



Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, сколько украинцев уклоняются от призыва и какое наказание могут применять ТЦК к таким лицам.

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По его словам, нельзя сказать, что уклонение от мобилизации — острая проблема Украины. Уклоняющихся не так много, как можно подумать.

«Пока их не так много, чтобы мы считали это серьезной проблемой. Есть, конечно, методы влияния, есть соответствующие нормы законодательства, по которым они могут быть привлечены к ответственности», — сообщил начальник управления штаба командования Сухопутных войск ВСУ.

За уклонение есть несколько видов ответственности от админштафа до уголовной ответственности и лишения свободы. За админнарушения решают сами ТЦК.

«Если речь идет об уголовном правонарушении, то начальник ТЦК и СП подает материалы в местный отдел полиции, они вносят это в свою базу. Если же это административное правонарушение, то начальник ТЦК и СП в пределах своих полномочий имеет право сам привлекать к ответственности, применить штраф к уклоняющимся от вызова в ТЦК и СП», ― говорит Горбач.

Уклонение от повестки — какие виды наказания во время войны

В соответствии со статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов. Повторное нарушение или нарушение в особое состояние влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц ― от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности — ограничение свободы сроком до 3 лет.

Статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за уклонение от призыва лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Статья 337 УКУ предусматривает штраф от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки.

По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в них лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию территориальных центров комплектования и социальной поддержки представляют в десятидневный срок сведения о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости.

Тем не менее, до наказания дошло не так много случаев — менее 1%, кто привлечен как к уголовной, ответственности, так и к административной, получившей повестки.

«Те, кто не появляются, не всегда оказываются уклоняющимися. У них может быть для этого много причин, о которых не проинформированы ТЦК и СП», — объяснил военный.

Он подчеркнул, что большинство украинцев все еще думают, что повестка — это обязательно направление в армию. На самом деле, ТЦК проводят массовые мероприятия по проверке учетной информации — обновляют данные о военнообязанных

«Из общего числа тех, кому даже не выписали, а уже вручили повестку, только 5−10% действительно попадает в ряды Вооруженных сил Украины. То есть сейчас призывают не так много [людей]», — уточнил он.