В Воздушных силах рассказали, может ли ПВО сбивать дроны и ракеты как можно дальше от жилых домов 16 июля, 13:52 Юрий Игнат (Фото:Юрий Игнат/Facebook)

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, могут ли украинские военные сбивать вражеские ракеты и дроны как можно дальше от жилых домов.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

«Средства противовоздушной обороны есть разные — среднего и малого радиуса действия, есть истребительная авиация, а есть мобильные огневые группы. То, что у нас сейчас есть, а это и старое советское, и то, что нам предоставили партнеры, — его недостаточно, чтобы мы взяли Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила. Это невозможно», — заявил Игнат.

Видео дня

Он отметил, что в Украине огромная линия фронта с врагом — почти 2,5 тысячи километров (граница с Беларусью и Россией). Именно поэтому украинская ПВО сейчас построена так, чтобы защитить города.

«Города защищены таким образом, чтобы населенный пункт взять в кольцо, и по возможности средства ПВО размещены как можно плотнее, чтобы уничтожать вражеские цели. Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется пробелами. В этом случае, другого способа, как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам, нет», — пояснил представитель Воздушных сил.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что вопрос по защите неба Киева от российских ракет практически решен. На очереди другие города Украины.