На очереди другие города. Вопрос надежности защиты неба в Киеве почти решен — Резников

8 июля, 16:40
Поделиться:
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вопрос о защите неба Киева от российских ракет практически решен. На очереди другие города Украины.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

«Я не верил, что россияне начнут обстреливать ракетами мирные города. Потому что это очевидно противоречило их цели. Поэтому надежную защиту нашего неба воспринимаю как личный вызов. В Киеве мы почти решили эту задачу. Во Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе — еще нет, но работаем», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid02GpsdiFsKgbGbcnayoaHLsgwAYQyJQYhNd1pJ8V1ZE9ZsgCAZB2teruqXgojBxTeXl

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинские силы с начала полномасштабного российского вторжения сбили более трех тысяч воздушных целей.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Киев Минобороны Украины ПВО Алексей Резников Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X