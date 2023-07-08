На очереди другие города. Вопрос надежности защиты неба в Киеве почти решен — Резников 8 июля, 16:40 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вопрос о защите неба Киева от российских ракет практически решен. На очереди другие города Украины.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

«Я не верил, что россияне начнут обстреливать ракетами мирные города. Потому что это очевидно противоречило их цели. Поэтому надежную защиту нашего неба воспринимаю как личный вызов. В Киеве мы почти решили эту задачу. Во Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе — еще нет, но работаем», — говорится в сообщении.

Видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинские силы с начала полномасштабного российского вторжения сбили более трех тысяч воздушных целей.