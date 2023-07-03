ВСУ сбили более трех тысяч воздушных целей с начала полномасштабного вторжения РФ — Зеленский 3 июля, 22:30 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы с начала полномасштабного российского вторжения сбили более трех тысяч воздушных целей.

«Уже более трех тысяч таких целей сбито: более 180 самолетов, более 130 вертолетов, почти 40 баллистических и более тысячи крылатых российских ракет, более 1600 беспилотников разных типов», — сказал президент во время вечернего видеообращения.

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Зеленский подчеркнул, что зенитные войска спасли тысячи жизней и сохранили сотни объектов критической инфраструктуры.

«К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию и сбивать все враждебные цели. Враг этим пользуется», — добавил украинский лидер.

Президент напомнил, что оккупанты нанесли очередной террористический удар по городу Сумы иранским дроном, в частности по жилым домам, а также по зданию СБУ.

Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших и подчеркнул, что Украина сделает все возможное и невозможное, чтобы усилить украинскую ПВО.