ВСУ сбили более трех тысяч воздушных целей с начала полномасштабного вторжения РФ — Зеленский

3 июля, 22:30
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы с начала полномасштабного российского вторжения сбили более трех тысяч воздушных целей.

«Уже более трех тысяч таких целей сбито: более 180 самолетов, более 130 вертолетов, почти 40 баллистических и более тысячи крылатых российских ракет, более 1600 беспилотников разных типов», — сказал президент во время вечернего видеообращения.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что зенитные войска спасли тысячи жизней и сохранили сотни объектов критической инфраструктуры.

«К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию и сбивать все враждебные цели. Враг этим пользуется», — добавил украинский лидер.

Читайте также:

Жилой дом в Сумах после российского удара дроном, 3 июля 2023 года (Фото:ДСНС України / Telegram) Россия ударила по жилым домам и зданию СБУ в Сумах — Зеленский

Президент напомнил, что оккупанты нанесли очередной террористический удар по городу Сумы иранским дроном, в частности по жилым домам, а также по зданию СБУ.

Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших и подчеркнул, что Украина сделает все возможное и невозможное, чтобы усилить украинскую ПВО.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вторжение ПВО Владимир Зеленский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X