Боится новых ударов. Минобороны Британии рассказало, как РФ пытается защитить мосты под Херсоном 4 августа, 10:01 Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По информации Министерства обороны Великобритании, Россия разместила специальное оборудование возле поврежденных ключевых мостов под Херсоном, пытаясь предотвратить дальнейшие удары ВСУ.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что российские силы установили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде рядом с недавно поврежденными Антоновским и железнодорожным мостом через Днепр.

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«Отражатели, вероятно, используются, чтобы скрыть мост на радиолокационных изображениях с синтетической апертурой и от оборудования для наведения ракет. Это подчеркивает, что РФ чувствует угрозу от более дальнобойных и точных западных систем», — говорится в сообщении.

В сводке также отмечается, что ВСУ продолжают бить по российским командным пунктам, логистическим базам и складам с боеприпасами и это, скорее всего, повлияет на способность сил РФ вовремя подвозить все необходимое и усложнит работу их подразделений обеспечения.

Кроме того, в ведомстве напомнили о прибытии в Турцию первого зерновоза, вышедшего из порта Одессы согласно Стамбульским договоренностям.

«Успех этого транзита почти точно приведет к более частому движению судов в обоих направлениях. Но преодоление того отставания, которое произошло из-за блокады еще с февраля 2022 года, будет оставаться логистическим вызовом», — отмечается в сводке.



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