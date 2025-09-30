Метеорологическое предупреждение. Синоптики сообщили о дожде в первый день октября и где будут заморозки в начале месяца в Украине

Погода в Украине 1 октября по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра будет с переменной облачностью и умеренным дождем практически на всех территориях. В Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидаются небольшие осадки. Самая низкая ночная температура воздуха +4 градуса в этот день предполагается в центре страны, самая высокая дневная +16 градусов в Крыму. На 2 и 3 октября эксперты сделали метеорологическое предупреждение — в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 -3 градуса.

Какая погода в Украине будет в среду 1 октября

В западных областях переменная облачность, умеренный дождь. Средняя ночная температура воздуха +7 +5 градуса, дневная +7 +9 градусов.

В северных областях переменная облачность, умеренный дождь, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +7 +5 градусов, дневная +7 +10 градусов.

В центральных областях переменная облачность, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +7 +5 градусов, дневная +8 +10 градусов.

В южных областях переменная облачность, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +8 +6 градусов, дневная +12 +14 градусов.

В восточных областях переменная облачность, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +7 +5 градусов, дневная +8 +10 градусов.

В Крыму переменная облачность, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +10 +8 градусов, дневная +14 +16 градусов.