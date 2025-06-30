«Они учились, как правильно нас бить». Украинский морпех с острова Змеиный рассказал об ужасах российского плена

Владислав Задорин после 22 месяцев российского плена и до (Фото: bublichek99 / Instagram)

В российских тюрьмах, где содержатся украинские пленные , издевательства охраны являются повседневной реальностью, а насилие безграничным, как физическое, так и моральное.

Об этом украинской службе Радио Свобода рассказал украинский морской пехотинец Владислав Задорин, который провел в российском плену 679 дней. Задорин служил в гарнизоне на острове Змеиный, где один из военных в первые дни полномасштабного вторжения РФ произнес знаменитую фразу про «русский военный корабль», и был захвачен Россией вместе с 80 сослуживцами. Оказавшись в российских застенках, украинские защитники со Змеиного столкнулись с особенно жестокими издевательствами со стороны военных РФ.

Реклама

Однако после того, как украинские ракеты потопили крейсер Москва охранники стали к ним еще беспощаднее. По словам Задорина, после затопления флагмана ЧФ РФ охранники били его и его товарищей так, что по коридору они «летали, как подушки».

Российские тюрьмы украинский защитник, который вернулся на родину в ходе обмена в январе 2024 года, сравнивает с концентрационными лагерями. Помимо унижений и избиений, «было много изнасилований, кастраций».

«И если сначала они это делали, когда допрашивали нас, чтобы получить какую-то информацию, то через некоторое время они делали это просто ради развлечения», — рассказал бывший пленный.

По его словам, в тюрьму по очереди приезжали новые группы следователей.

«Они учились, как правильно нас бить, как допрашивать украинцев, чтобы так же допрашивать россиян», — сообщил Владислав Задорин.

Украинские защитники были как боксерские груши, на которых россияне практиковались, сказал он.

«Как бить электрошокером, как парализовать тело, как правильно подключаться к 220 вольтам», — рассказал украинский морпех.

Военнопленных также морили голодом, давая «три куска черного хлеба в день, смешанного с опилками или песком». Пытаясь выжить, Задорин и его товарищи «ели мышей, туалетную бумагу, хозяйственное мыло, слизней, червей — все, что могли съесть».

В марте сообщалось, что Слідство.інфо идентифицировало россиян, которые пытали Владислава Задорина и украинских пленных в КурскомСИЗО.

По словам военнопленных, одним из старших был Виталий Виноградов. Российский оккупант контролировал пленных и давал указания по их избиению и истязанию голодом. Еще один тюремщик, Алексей Баранов, отбирал еду у пленных, бил. Утром и вечером Баранов ходил с проверками и длинной железной ложкой бил пленных от 50 до 100 раз. Еще один мучитель, Дмитрий Ложкин, спускал собак на пленных. Четвертым оккупантом, который издевался над украинцами является Алексей Баглай — сейчас он возглавляет тюрьму.

Согласно докладу международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном в марте 2025 года, российские военные систематически пытают пленных украинцев. В частности, оккупанты практикуют пытки электрическим током, издевательства сексуального характера и так далее.

«Пытки происходят в полной изоляции от внешнего мира, когда жертвы полностью зависят от своих похитителей, чтобы выжить. Это не серия отдельных инцидентов, а систематическая политика, которая нарушает все принципы международного права», — констатировала генсек организации Аньес Калламар.

Кроме того правозащитники за 2024 год зафиксировали 109 казней украинских военных в плену.