Украинский военный, которому выжгли надпись «слава России» на животе, впервые рассказал о плене и пытках

В начале интервью, которое Переверзев дал United 24, указывается, что он попал в плен в феврале 2024 года, после того, как был тяжело ранен в результате взрыва гранаты, отражая штурм своей позиции россиянами.

Реклама

Россияне, которые нашли его и отнесли на российские позиции, удивлялись, что он остался жив, потому что Переверзев некоторое время не дышал и у него не было пульса. Впервые после ранения он пришел в себя, когда оккупанты вытаскивали его из блиндажа. Военный рассказал, что не чувствовал ног и сначала подумал, что их оторвало взрывом.

Когда оккупанты принесли Переверзева на свои позиции, его осмотрели, но сначала не оказали медицинской помощи.

«По сути, те шрамы, которые я имею сейчас, тогда были открытыми кровоточащими ранами. Думаю, я постоянно терял сознание из-за потери крови», — рассказал военный.

Он также сказал, что просил оккупантов, чтобы они его убили, но они этого не сделали.

Переверзев рассказал, что после осмотра в одном подвале, его перенесли в другой, где «поприветствовали», ударив по голове полной пятилитровой бутылкой воды. На тот момент его глаза были закрыты чем-то, а руки связаны.

После того, как Переверзев пришел в себя, его допросили. Он сказал, что «рассказывал сказки» российским военным, понимая, что независимо от того, что он им скажет, они попытаются его сломать.

«Когда они узнали, из какого я подразделения, это действительно разозлило их. Они были разъярены», — сказал Переверзев.

По его словам, допрос длился с полуночи или часа ночи до восхода солнца. В течение этого времени Переверзева пытали. Военный рассказал, что несколько раз оккупанты применили к нему электрошокер прямо на открытых ранах.

Утром россияне привезли Переверзева в больницу, где его раздели и только после того сняли повязку с глаз и освободили руки, на тот момент он продолжал время от времени терять сознание.

В этой больнице Переверзеву сделали операцию, после чего перевезли в реанимацию, где он пробыл еще два дня. Там он узнал о надписи, которую выжгли на его теле. Украинскому военному рассказала о ней медсестра, которая сказала: «Не волнуйся, когда ты попадешь домой, ты сможешь закрыть ее татуировкой или чем-то еще». Переверзев отметил, что на тот момент не имел представления, о чем она говорит, а впервые он увидел надпись только через неделю, когда его перевели в обычную палату.

По словам Преверзева, увидев надпись, сказал: «Вы все подонки, я всех вас убью». После этого его снова избили, а один из мужчин, которые меняли ему повязку, тыкал пальцами в его раны, чтобы причинить ему боль.

Украинский военный сообщил, что надпись «слава России» на его теле сделал первый хирург, который его оперировал, с помощью, предположительно, медицинского паяльника.

Преверзев также сказал, что в российской больнице ему заявили, что его мочевой пузырь, уретру и прямую кишку разорвало от взрыва и ему удалили часть прямой кишки и поставили стому и катетер.

Украинский военный рассказал, что провел в российской больнице два с половиной месяца и в течение этого времени не мог даже встать, потому что у него не хватало сил. Когда же он начал вставать, к нему пришли неизвестные ему мужчины в балаклавах якобы для допроса, но на самом деле только для того, чтобы поиздеваться над ним ради удовольствия — пытать его, чтобы развлечься.

По словам Переверзева, один из мужчин бил его в ухо и в голову и применял к нему электрошокер, пока второй сидел за ноутбуком. Электрошокер применяли в том числе на открытой ране Переверзева на ноге. Кроме того, ему содрали кожу на подбородке жестким полотенцем. Пытки продолжались около 40 минут.

Переверзев отметил, что его пытали лишь раз, но других украинских военных пытали много раз, применяя в том числе электроток, который производил «тапик» — военно-полевой телефонный аппарат.

По словам украинского военного, когда он едва мог держаться на ногах, его перевели из больницы в Донецке в колонию в Чистяково. Его перевели в колонию в составе группы из семи тяжелораненых военных, поэтому тем, кто их перевозил, приказали обращаться с этой группой относительно мягко. Когда Переверзев выходил из транспорта, его один раз ударили по спине резиновой дубинкой. Еще одного мужчину по имени Михаил, который после ранения ног не мог двигаться быстро, били сразу после того, как привезли, значительно больше — пока он не потерял сознание.

После этого Переверзева и других военных отправили в душ и побрили им головы, причем каждый раз пленных били резиновой дубинкой или электрошокером, когда они переходили из одного помещения в другое.

Затем Переверзева и других новоприбывших отправили в «карантин» — маленькую камеру, рассчитанную на шесть человек, в которой на самом деле было от девяти до 12 человек. Площадь этой камеры составляла около 2,5 квадратного метра и пленные проводили на ногах 16 часов в день, из-за чего у всех быстро возникли отеки ног. Одежду им вернули только на четвертый или пятый день, до этого они были одеты только в белье и штаны и должны были стоять босыми на бетонном полу.

Также Переверзев рассказал, что охранники в колонии и в больнице требовали, чтобы пленные повторяли наизусть гимн России, а тех, кто его не знал, били, пока они больше не могли подняться.

Украинский военный сказал, что узнал, что его обменяют 22 мая — об этом открыто заявил охранник, который перечислил имена тех, кого должны были обменять. Из колонии их перевезли в аэропорт в Ростове-на-Дону. Ждать обмена пришлось с вечера прибытия в аэропорт до следующего вечера и пленным не позволяли воспользоваться туалетом и не давали им воды, хотя было очень жарко. Их выводили из транспорта и перемещали в самолет ночью с завязанными глазами. После того, как самолет прилетел, пленные ждали еще несколько часов, пока смогли пересечь границу, оказаться среди своих и попить воды.

На вопрос о том, что помогло ему выдержать российский плен, Переверзев ответил, что пообещал своей девятилетней дочери, что вернется. Он также рассказал, что когда наконец смог встретиться с дочерью, она его сначала не узнала.

Также Переверзев заявил, что хочет продолжить службу в армии, но это зависит от предстоящей операции и заключения врачей после нее.