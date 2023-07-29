«Для этого есть все основания». Монумент Родина-мать в Киеве хотят переименовать на Украина-мать 29 июля, 21:03 Родина-мать (Фото:Konstantin Brizhnichenko/Wikipedia)

Монумент Родина-мать в Киеве переименуют в Украина-мать. Это решение еще должен утвердить Минкульт.

Об этом сообщил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в интервью Украинскому радио.

По его мнению, для такого переименования есть все основания. Юрий Савчук убеждает, что это не является формальным шагом.

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«У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента «Родина-мать» на монумент «Украина-мать», — рассказал он.

Он надеется, что решение ученого совета музея о переименовании монумента будет утверждено Министерством культуры и информационной политики накануне 24 августа этого года — Дня независимости Украины.

«Должен быть соответствующий распорядительный акт, которым является приказ Министерства культуры и информационной политики… Я все время подчеркиваю взаимосвязь этих процессов — изменения герба на щите и появление трезубца, переименование монумента, переименование музея, расширение его функций, новое осмысление, новые смыслы, новый имидж», — отметил Савчук.

Монумент Родина-мать — памятник науки и техники местного значения, который соорудили в 1981 году. Его считают самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

21 июля 2022 года в Дії завершилось голосование о дальнейшей судьбе герба СССР на монументе Родина-мать. По результатам голосования почти все участники хотят заменить его на Герб Украины.

3 мая 2023-го Верховная Рада приняла закон, позволяющий демонтировать советские и имперские культурные памятники. 13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену герба СССР на щите монумента на украинский трезубец.