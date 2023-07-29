«Для этого есть все основания». Монумент Родина-мать в Киеве хотят переименовать на Украина-мать
Родина-мать (Фото:Konstantin Brizhnichenko/Wikipedia)
Монумент Родина-мать в Киеве переименуют в Украина-мать. Это решение еще должен утвердить Минкульт.
Об этом сообщил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в интервью Украинскому радио.
По его мнению, для такого переименования есть все основания. Юрий Савчук убеждает, что это не является формальным шагом.
«У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента «Родина-мать» на монумент «Украина-мать», — рассказал он.
Он надеется, что решение ученого совета музея о переименовании монумента будет утверждено Министерством культуры и информационной политики накануне 24 августа этого года — Дня независимости Украины.
«Должен быть соответствующий распорядительный акт, которым является приказ Министерства культуры и информационной политики… Я все время подчеркиваю взаимосвязь этих процессов — изменения герба на щите и появление трезубца, переименование монумента, переименование музея, расширение его функций, новое осмысление, новые смыслы, новый имидж», — отметил Савчук.
Монумент Родина-мать — памятник науки и техники местного значения, который соорудили в 1981 году. Его считают самой высокой монументальной скульптурой в Европе.
21 июля 2022 года в Дії завершилось голосование о дальнейшей судьбе герба СССР на монументе Родина-мать. По результатам голосования почти все участники хотят заменить его на Герб Украины.
3 мая 2023-го Верховная Рада приняла закон, позволяющий демонтировать советские и имперские культурные памятники. 13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену герба СССР на щите монумента на украинский трезубец.