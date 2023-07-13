Инспекция разрешила заменить советский герб на щите монумента Родина-мать 13 июля, 14:22 Как выглядит и какой будет иметь щит монумента Родина-Мать (Фото:Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины)

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену герба СССР на щите монумента Родина-мать на украинский тризуб.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в четверг, 13 июля.

Работы планируют начать в ближайшее время. Заказчиком является Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

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Монумент Родины-мать — памятник науки и техники местного значения, который соорудили в 1981 году. Его считают самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

21 июля 2022 года в Дії завершилось голосование о дальнейшей судьбе герба СССР на монументе Родина-мать. Почти все участники хотят заменить его тризубом.

Верховная Рада Украины в среду, 3 мая, приняла закон, позволяющий демонтировать советские и имперские культурные памятники. За документ проголосовали 285 народных депутатов.