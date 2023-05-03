Рада приняла «антипушкинский» закон: он позволит изымать советские и имперские памятники 3 мая, 16:27 Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада Украины в среду, 3 мая, приняла закон, который позволит изымать советские и имперские культурные памятники. За документ проголосовали 285 народных депутата.

Законопроект касается памятников-символов российской империи.



Отныне есть законные основания изъять из Государственного реестра памятников Украины те, которые являются символом российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии.

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Следовательно, не будут считаться культурным наследием памятники:

которые посвящены людям, занимавшим руководящие должности в коммунистической партии ( должность секретаря районного комитета и выше);

должность секретаря районного комитета и выше); руководителям в высших органах власти и управления СССР, УССР, других союзных или автономных советских республик;

посвящены событиям, связанными с деятельностью коммунистической партии, с установлением советской власти на территории Украины;

являются символами русской имперской или советской тоталитарной политики.

Министр культуры Александр Ткаченко назвал этот закон «антиПушкин».

