Рада приняла «антипушкинский» закон: он позволит изымать советские и имперские памятники
Верховная Рада (Фото:НВ)
Верховная Рада Украины в среду, 3 мая, приняла закон, который позволит изымать советские и имперские культурные памятники. За документ проголосовали 285 народных депутата.
Законопроект касается памятников-символов российской империи.
Отныне есть законные основания изъять из Государственного реестра памятников Украины те, которые являются символом российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии.
Следовательно, не будут считаться культурным наследием памятники:
- которые посвящены людям, занимавшим руководящие должности в коммунистической партии ( должность секретаря районного комитета и выше);
- руководителям в высших органах власти и управления СССР, УССР, других союзных или автономных советских республик;
- посвящены событиям, связанными с деятельностью коммунистической партии, с установлением советской власти на территории Украины;
- являются символами русской имперской или советской тоталитарной политики.
Министр культуры Александр Ткаченко назвал этот закон «антиПушкин».