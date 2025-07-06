В Центре противодействия дезинформации назвали заказчиков фейка о «мобилизации женщин» в Украине

Сообщение о мобилизации женщин в Украине является российской выдумкой, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В сообщении говорится, что информация о планах по мобилизации женщин в Украине — это фейки, которые активно продвигают через российские каналы влияния.

По его словам, мобилизация женщин в Украине не планировалась и не планируется, а все разговоры на эту тему не имеют никакого смысла.

«Россияне запускают этот месседж через свою агентуру и говорящих голов. Если заметили — подобная риторика появляется почти каждую неделю», — отметил Коваленко.

Он также упомянул фигурантов, которые распространяют такие нарративы:

Алексей Арестович — находится под санкциями, его YouTube-канал заблокирован, и, по словам Коваленко, «он работает в интересах России».

Юлия Латынина — как отметил глава ЦПИ, является частью информационной машины Кремля, которая влияет на «либеральную» аудиторию.

В ЦПИ отмечают, что вброс фейков о мобилизации женщин — это целенаправленная кампания российских спецслужб с целью посеять панику и недоверие к украинским институтам.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ведомство не рассматривает снижение мобилизационного возраста.

11 февраля Минобороны Украины официально запустило формат добровольной службы Контракт 18−24 для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

7 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что для привлечения в армию украинцев 18−24 лет в Украине введут годовой контракт с высоким денежным обеспечением.

В Минобороны добавили, что мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, которые подпишут контракт, будут занимать только боевые должности.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечал, что в Украине невозможна мобилизация граждан в возрасте 18 лет, поскольку установленный законодательством минимальный возраст для призыва в армию составляет 25 лет.