Российские пропагандисты распространяют дезинформацию о якобы подготовке к обязательной мобилизации женщин в Украине и снижении мобилизационного возраста.

Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации.

Пропагандистские ресурсы ссылаются на «анонимные источники» и утверждают, что якобы с 1 сентября в Украине планируют «мобилизовать до миллиона женщин». А мобилизационный возраст, как утверждается, планируется снизить до 18 лет.

Однако никаких планов по мобилизации женщин в Украине не существует, уточняют в СНБО.

«В Верховной Раде не рассматриваются законопроекты, предусматривающие такие изменения. Также нет никаких решений правительства или заявлений украинских чиновников о массовой мобилизации женщин», — говорится в сообщении.

Также в Центре отметили, что россияне недавно в рамках этой же информационной операции утверждали, что якобы вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина предложила запретить женщинам в возрасте 18−27 лет выезжать за границу.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что что ведомство не рассматривает снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет.

11 февраля Минобороны Украины официально запустило формат добровольной службы Контракт 18−24 для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

7 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что для привлечения в армию украинцев 18−24 лет в Украине введут годовой контракт с высоким денежным обеспечением.

Ранее глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечал, что в Украине невозможна мобилизация граждан в возрасте 18 лет, поскольку установленный законодательством минимальный возраст для призыва в армию составляет 25 лет.

В Минобороны заявили, что мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, которые подпишут контракт, будут занимать только боевые должности.