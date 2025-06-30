В Сети распространяется фейк о мобилизации украинцев с паспортами Молдовы: в ТЦК прокомментировали

Фейковый документ о мобилизации (Фото: Одесский областной ТЦК и СП / Facebook)

Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки заявил о распространении в Cети поддельного документа, в котором якобы от их имени говорится о мобилизации людей с двойным гражданством Украины и Молдовы.

В ведомстве отмечают, что этот документ является фальшивкой, а информация в нем — дезинформацией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе.

«Этот „документ“ — низкопробная подделка, которая содержит ряд грубых нарушений и несоответствий. Никаких подобных распоряжений руководство Одесского областного ТЦК и СП не выдавало», — говорится в официальном заявлении.

В Центре отмечают несколько ключевых признаков, по которым подделку можно легко разоблачить:

В фейковом документе упоминается указ № 69/2025 от 24 февраля 2025 года. На самом деле действующий указ с таким номером датирован 5 февраля 2025 года и имеет другое содержание. Проверить подлинность указа можно на официальном сайте Президента Украины.

Документ противоречит положениям Инструкции по делопроизводству в ВСУ. В частности:

указан несуществующий служебный электронный адрес,

допущены ошибки в структуре документа,

подписантом указан человек, который не занимает должности начальника Одесского областного ТЦК и СП.

В тексте присутствуют грубые грамматические ошибки, несвойственные официальной документации слова и русские речевые обороты, что свидетельствует об искусственном происхождении этого «документа».

В ТЦК считают, что цель распространения этого фейка — дискредитировать мобилизационные мероприятия, спровоцировать панику среди населения и манипулировать чувствительным вопросом двойного гражданства.