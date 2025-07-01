Мобилизация медика Романа Замрия. Служебное расследование не нашло нарушений в действиях Черновицкого ТЦК

Замрий рассказал, что в ТЦК его держали в подвале, без еды и воды, а также не всегда позволяли выходить в туалет (Фото: Roman Zamriy/Facebook)

Черновицкий областной ТЦК и СП не выявил нарушений в скандальной мобилизации боевого медика Романа Замрия , которого, по его словам, держали в подвале военкомата три дня.

«Относительно инцидента в 1 отделе Днестровского районного ТЦК и СП — по итогам служебной проверки в действиях военнослужащих нарушений не выявлено. В двух случаях распространенная в соцсетях информация о якобы незаконной мобилизации военнообязанных оказалась манипуляцией», — говорится в заявлении Черновицкого областного ТЦК и СП в Facebook.

По данным издания Zaxid.net, в заявлении говорится о ситуации с Романом Замрием.

Бывший боевой медик из Хмельницкой области Роман Замрий 7 июня опубликовал в Facebook сообщение, в котором утверждал, что в Черновицкой области его задержали представители ТЦК, несмотря на наличие у него отсрочки, и удерживали в подвале в Черновцах в течение трех суток. После этого его доставили в воинскую часть.

По словам Замрия, инцидент произошел вечером 4 июня возле Хотина на блокпосту. Медик рассказал, что работник ТЦК, который проверял документы, сел в машину мужчины и попросил подвезти его в военкомат, чтобы передать документы, подтверждающие право мужчины на отсрочку от мобилизации.

Как заявил Замрий, по прибытии в ТЦК у него сразу изъяли телефон и направили на прохождение ВВК.

Кроме этого, по словам Замрия, во время пребывания в Черновицком ТЦК его держали в одном помещении с майором авиации. Через три дня их обоих отправили в пехотную часть, в которой они раньше не служили.

Мужчина уверяет, что его и майора держали в ТЦК закрытыми в подвале, без еды и воды, а также не всегда позволяли выходить в туалет.

В Черновицком областном ТЦК и СП заявили, что Замрий не имел отсрочки от мобилизации и его пригласили для уточнения военно-учетных данных в первый отдел Днестровского РТЦК и СП.

В ТЦК также утверждают, что действия их представителей были законными. 5 июня мужчину зачислили в команду, после чего он покинул ТЦК, а уже на следующий день прибыл в определенную воинскую часть для прохождения службы по специальности.

Как отмечают Суспільне и Радио Свобода, Роман Замрий спас по меньшей мере 700 украинских бойцов на фронте. В армию он пошел добровольцем еще в 2014 году, а после полномасштабного вторжения РФ прошел через самые горячие участки фронта — от Херсона до Бахмута. В то время он занимал должность начальника медицинской службы.

В июле 2023 года медик вернулся к гражданской практике и работал в семейной медицине. Он самостоятельно воспитывает троих детей.

В январе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Романа Замрия орденом За заслуги III степени.