Спасатели ликвидируют последствия российского удара по Кривому Рогу, 30 июня 2025 года (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

В понедельник, 30 июня, страна-агрессор Россия ударила беспилотниками рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Кривом Роге .

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

«Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травмирования и потерь среди личного состава», — говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках отметили, что военнослужащие и гражданские работники учреждения не осуществляли прием граждан, а находились в укрытии во время воздушной тревоги.

Однако, как уточнили в ВСУ, есть раненые среди гражданских лиц, которые находились рядом с местом российской атаки.

На месте происшествия работают экстренные службы, а пострадавшим оказывается необходимая помощь, добавили в Сухопутных войсках.

Ранее в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о попадании шахедов, в результате чего ранены три человека.

В ГСЧС заявили, что спасатели ликвидировали возгорание здания, которое возникло после обстрела.