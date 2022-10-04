Из-за боевых действий. Правительство увеличило выплаты военным ВСУ за сентябрь 4 октября, 11:09 Украинские военные получат дополнительные выплаты за сентябрь (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Украинские военные получат выплаты большего размера в октябре 2022 года.

Из-за участия большего количества подразделений в боевых действиях на Юге и Востоке Украины, финансисты Минобороны готовят увеличенные выплаты за сентябрь-месяц. Бойцы ВСУ получают выплаты в следующий месяц за предыдущий, поэтому они придут в октябре 2022 года, подчеркнула на брифинге в Military Media Center заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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«В октябре за сентябрь мы ожидаем увеличения общего объема выплат, потому что продолжаются активные боевые действия на разных участках фронта, наши воины продвигаются вперед по определенным направлениям и, соответственно, привлекаются подразделения», — сказала замминистра обороны.

Главная причина возможных задержек – сбор всех необходимых документов, поскольку для увеличения выплат из подразделений должны прийти письменные подтверждения об участии в боевых действиях. Также через финансистов Минобороны проходят выплаты семьям погибших ― и там также необходимо большое количество документов.

Какие военнослужащие получают дополнительные выплаты

По пункту 1 постановления Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 г. № 168 Вопрос некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения предусматривает выплаты за службу в пределах территориальных общин, расположенных в районе проведения военных действий или находятся во временной оккупации или окружены и при непосредственном участии в боевых действиях.

30 000 грн доплаты получают военнослужащие, которые несут службу в органах и учреждениях указанной Службы в пределах территориальных общин, которые расположены в районе проведения военных (боевых) действий или находятся во временной оккупации, окружении (кроме лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы, которым такое вознаграждение выплачивается пропорционально времени прохождения службы в расчете на месяц)

100 000 грн получают военнослужащие, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мер по национальной безопасности и обороны, отпор и сдерживание вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах в период осуществления указанных мероприятий (в том числе военнослужащим срочной службы) пропорционально времени участия.

Также военные и правоохранители имеют право на выплату 100 000 согласно пункту 1 постановления 168, если получили ранения, контузию или увечье, попали в плен или погибли.

Семьям погибших лиц выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 000 000 гривен, которая распределяется равными долями на всех получателей, указанных в части 1 статьи 16 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.