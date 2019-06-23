Митрополит Епифаний об однополых браках: Точно не будем воплощать в жизнь Вчера, 10:34 1324 Цей матеріал також доступний українською Александр Медведев / НВ Митрополит Епифаний не впервые высказывается о представителях ЛГБТ Александр Медведев / НВ

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью журналу НВ заявил, что Православная церковь Украины не будет «воплощать в жизнь» в частности однополые браки.

«Православное христианство — часть европейской цивилизации, мы всегда были европейцами. Мы можем привнести в западную цивилизацию духовно доброе, но точно не будем воплощать в жизнь вещи, которые противоречат библейскому учению, например, однополые браки, а мы видим, насколько это там популярно», — заявил глава ПЦУ.

Напомним, 14 мая митрополит Епифаний заявил, что считает гендерную идеологию и темы ЛГБТ пропагандой Запада.

Полный текст интервью с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием читайте в свежем номере журнала НВ — № 22 от 20 июня 2019 года

