Александр Лиев
Семь причин, почему вернется Крым
Владимир Спиваковский
Почему детей не учат необходимому
Сергей Фурса
Почему Марш равенства пугает политиков
Елена Сотник
Зачем России возвращаться в ПАСЕ?
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Митрополит Епифаний об однополых браках: Точно не будем воплощать в жизнь

Вчера, 10:34
1324
Цей матеріал також доступний українською
Митрополит Епифаний об однополых браках: Точно не будем воплощать в жизнь - фото

Александр Медведев / НВ

Митрополит Епифаний не впервые высказывается о представителях ЛГБТ

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью журналу НВ заявил, что Православная церковь Украины не будет «воплощать в жизнь» в частности однополые браки.

«Православное христианство — часть европейской цивилизации, мы всегда были европейцами. Мы можем привнести в западную цивилизацию духовно доброе, но точно не будем воплощать в жизнь вещи, которые противоречат библейскому учению, например, однополые браки, а мы видим, насколько это там популярно», — заявил глава ПЦУ.

Напомним, 14 мая митрополит Епифаний заявил, что считает гендерную идеологию и темы ЛГБТ пропагандой Запада.

Читайте также:
 Есть грех. Епифаний рассказал о допуске представителей ЛГБТ к причастию и о сериале Молодой папа

Полный текст интервью с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием читайте в свежем номере журнала НВ — № 22 от 20 июня 2019 года

Теги:   Журнал НВ Интервью НВ ПЦУ Однополые браки ЛГБТ Митрополит Епифаний

Спецтема   Эксклюзивы НВ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

События

Вчера, 22:46

img
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске с субботы
Финансы

Сегодня, 19:43

img
Вы не можете выиграть все суды с бывшими владельцами Приватбанка — министр финансов
Страны

Сегодня, 13:16

img
В Казахстане произошел взрыв на складах с боеприпасами, люди массово покидают опасный район — видео

ТОП 3

События

Сегодня, 13:02

img
Жара спадает. В Украину придет прохладная погода
36745
События

Вчера, 08:58

img
Кличко рассказал, когда откроют Шулявский мост в Киеве
16033
События

Вчера, 22:46

img
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске с субботы
15560

Новости Одессы

img
На севере Одесской области задержали банду наркоторговцев с 7,5 тоннами каннабиса и маковой соломки
img
Не хватило на бензин? В Одессе водитель такси украл крышку люка (видео)
img
Ректорские войны в Одессе: три тура Водного, аграрный тупик и битва за Медин