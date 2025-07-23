Отказала электроника. ГБР начало расследование аварии истребителя Mirage-2000 в Волынской области

ГБР начало расследование аварии истребителя Mirage-2000 (Фото: via French Aid to Ukraine / X)

Главное бюро расследований начало расследование по делу о крушении истребителя Mirage-2000 в Волынской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Уточняется, что авария произошла 22 июля на одном из аэродромов области во время выполнения боевого полетного задания.

Также создана специальная следственная группа. Предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул среди болотистой местности. Благодаря действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле.

Пилот вовремя катапультировался, оперативно обнаружила поисково-спасательная команда. Состояние военнослужащего стабильное, ему оказана необходимая помощь.

Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 416 УК Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее за собой катастрофу.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли служебную документацию и другие вещественные доказательства, допросили свидетелей. Запланированы допросы ответственных лиц, технические экспертизы, а также анализ и расшифровка данных по бортовому самописцу.

