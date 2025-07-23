Авария Mirage-2000: пилот отвел борт от жилой зоны, никто не пострадал — Игнат

23 июля, 00:30
Поделиться:
Самолеты Mirage-2000 (Фото: defense.gouv.fr)

Самолеты Mirage-2000 (Фото: defense.gouv.fr)

Пилот французского истребителя Mirage-2000 среагировал на критическую ситуацию во время полета и сумел направить самолет в безлюдную зону, подальше от населенного пункта.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

По предварительной информации, по словам самого пилота, управлять самолетом было невозможно, однако он использовал все доступные возможности, чтобы отвести истребитель подальше от жилых домов.

Реклама

«Такие ситуации в авиации случаются, и не только во время боевых действий. Главное — пилот жив, на земле никто не пострадал», — добавил спикер.

Он также обратился к СМИ и экспертам с призывом воздержаться от поспешных выводов, подчеркнув, что расследование установит точные причины аварии.

Вечером во вторник, 22 июля, у одного из истребителей Mirage-2000, переданных Украине Францией, отказала авиационная техника. Пилот катапультировался, никто не пострадал.

Летчик доложил руководителю полетов о ситуации и далее «действовал, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался».

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Mirage 2000 самолет Mirage 2000-5 Юрий Игнат Самолеты Пилоты Вооруженные Силы Украины (ВСУ)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies