Пилот французского истребителя Mirage-2000 среагировал на критическую ситуацию во время полета и сумел направить самолет в безлюдную зону, подальше от населенного пункта.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.



По предварительной информации, по словам самого пилота, управлять самолетом было невозможно, однако он использовал все доступные возможности, чтобы отвести истребитель подальше от жилых домов.



Реклама

«Такие ситуации в авиации случаются, и не только во время боевых действий. Главное — пилот жив, на земле никто не пострадал», — добавил спикер.

Он также обратился к СМИ и экспертам с призывом воздержаться от поспешных выводов, подчеркнув, что расследование установит точные причины аварии.

Вечером во вторник, 22 июля, у одного из истребителей Mirage-2000, переданных Украине Францией, отказала авиационная техника. Пилот катапультировался, никто не пострадал.