Национальная полиция и прокуратура в понедельник, 14 июля, проводят обыски в аффилированных структурах Национальной службы здоровья , подтвердили источники NV в правоохранительных органах.

Обновлено 18:21 В Офисе генерального прокурора сообщили, что правоохранители разоблачили схему завладения должностными лицами ряда учреждений здравоохранения миллионов бюджетных средств, выделенных на помощь тяжелобольным пациентам.

Сейчас проверяется причастность должностных лиц Национальной службы здоровья Украины и Минздрава Украины к совершению указанных преступлений.

Речь идет о компаниях, которые предоставляют медицинские услуги, распорядителем которых является Министерство здравоохранения Украины.

В ходе расследования правоохранители разоблачили схему присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах, которая, по предварительным данным, действовала в период 2024—2025 годов при участии руководства Министерства здравоохранения.

Уголовное производство по этому факту было начато в начале 2025 года. По данным источников, речь идет о десятках миллионов гривен бюджетных средств.

Как пишет Украинская правда, в Минздраве отрицают проведение обысков в аффилированных структурах НСЗУ. В министерстве заверили, что нынешнее руководство Минздрава «не является фигурантами уголовных производств по завладению бюджетными средствами в особо крупных размерах и не имеет отношения к указанным в публикации „схемам“».

Отдельно в Минздраве отметили, что министерство и НСЗУ «всегда открыты для правоохранительных органов» по всем вопросам использования средств программы медицинских гарантий.