Минздрав отменил почти 500 решений МСЭК по установлению инвалидности чиновникам

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что в 286 случаях проверки были приняты новые решения, в частности об изменении группы инвалидности (226 случая), или изменения срока установления инвалидности (60 случаев).

наибольшее количество должностных лиц, которым была установлена инвалидность и в отношении которых продолжается проверка, приходится на:

Государственная таможенная служба Украины — 810 дел, из которых 369 уже рассмотрены, 129 решений отменено, а в 78 случаях — решение изменено;

Государственная налоговая служба Украины — 518 дел, из которых 291 рассмотрено, 90 решений отменено, 64 — изменено;

Органы прокуратуры — 448 дел, из которых 203 уже рассмотрены, 80 решений было отменено, в 45 случаях решение изменено, а 121 человек вызван на дообследование.

По данным Минздрава, по состоянию на 4 июня в систему уже заведено более 254 тысяч дел: более 46 тыс. из которых — это оцифрованные материалы, переданные от МСЭК, а более 208 тыс. — новые электронные направления, сформированные врачами. Среди них было рассмотрено более 220 тысяч дел.

Сообщается, что систему обеспечивают 1422 экспертные команды в медицинских учреждениях, в состав которых входят 6896 специалистов, 69 тысяч врачей и 893 администратора учреждений здравоохранения.

Минздрав отмечает, что проверки проводятся во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 октября 2024 года О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов.

По информации ведомства, в проверку включено 2630 дел должностных лиц из более 70 государственных органов, которым была установлена инвалидность. Центр оценивания функционального состояния лица рассмотрел 1692 дела, еще 423 человека были вызваны на дообследование для уточнения данных.

С 1 января 2025 года в Украине вместо МСЭК заработала новая система оценки повседневного функционирования человека.