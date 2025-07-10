В Офисе президента Украины рассматривают увольнение сразу двух членов правительства — министра образования и науки Оксена Лисового и министра здравоохранения Виктора Ляшко. Об этом в четверг, 10 июля, сообщает Суспільне , ссылаясь на источники.

Накануне глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что на посту министра образования Лисового может заменить его нынешний заместитель Андрей Витренко. Также Бабак отметил, что есть другие кандидатуры, однако не уточнил фамилий.

Реклама

Кроме этого, народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк заявил о возможном переформатировании правительства и допустил, что потерять должность может Лисовой.

Что касается Ляшко, то, по информации Общественного, его возможное увольнение связывают с ситуацией вокруг финансирования восстановления больницы Охматдет, которая получила повреждения в результате российского ракетного обстрела 8 июля 2024 года.

Ранее Слідство.Інфо писало, что Риола-Модуль ЛТД, которая победила в тендере на ремонт корпуса больницы, фигурировала в четырех делах о хищении госсредств в сговоре с должностными лицами Сумской и Донецкой областей.

В частности, в 2017 году Департамент капитального строительства Донецкой ОГА заключил договор с Риола-Модуль ЛТД на более 40 млн грн. Компания получила аванс, однако не выполнила работы в предусмотренный срок.