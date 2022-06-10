Состоялся одиннадцатый обмен пленными между Украиной и Россией — Ким

10 июня, 17:06
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Ким добавил, что в домой вернулся глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб ВСУ)

Ким добавил, что в домой вернулся глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб ВСУ)

В пятницу, 10 июня, состоялся одиннадцатый обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Сегодня одиннадцатый был обмен благодаря координационному штабу работы с пленными», — сообщил он во время видеообращения в Telegram.

Ким добавил, что в домой вернулся глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко.

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«Два месяца был в плену наш председатель Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко, которого достали и вели переговоры очень долго. Поэтому до этого момента не хотел и не мог об этом говорить. Но сейчас он уже здесь», — сказал глава ОВА.

Ким не уточнил, сколько всего людей вернулись в Украину и сколько пленных были переданы РФ.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Украина-Россия Пленные Обмен Виталий Ким

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