«Обменный фонд». Появилось видео с остатками почти полностью уничтоженной ВСУ 35-й армии РФ 5 июня, 13:56 Цей матеріал також доступний українською 35-я армии РФ была разгромлена в районе Изюма Харьковской области (Фото:Скриншот видео Правда Геращенко)

В соцсетях появилось видео с пленными российскими военными, захваченными бойцами 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Как сообщил у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко, на обнародованных кадрах запечатлены остатки 35-й общевойсковой армии РФ, державшей позиции в районе Изюма Харьковской области.

Видео дня

Согласно данным американский Институт изучения войны (ISW), из-за некомпетентности российского командования и эффективных контрнаступательных действий украинских военных на сегодняшний день она практически полностью уничтожена.

Эту же информацию подтвердил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Геращенко, остатки 35-й армии РФ пополнят обменный фонд для освобождения пленных украинцев.

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