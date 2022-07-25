Минобороны России «анонсировало» теракт в Славянске 25 июля, 16:27 Город Славянск (Фото:hromadske)

Министерство обороны РФ заявило, что сотрудники Службы безопасности Украины якобы готовят теракт в Славянске. В частности, они «планируют» в ближайшие дни взорвать емкости с химически опасным веществом гексаном.

Об этом заявил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает пропагандистское агентство РИА-Новости.

Мизинцев заявил, что ВСУ якобы готовятся обвинить в этом Россию.

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Россия неоднократно заявляла о «готовившихся терактах» со стороны Украины, однако затем сама же наносила ракетные удары по этим объектам, обвиняя ВСУ.

Российские оккупанты в очередной раз заявили, что военные РФ «не бьют по объектам гражданской инфраструктуры».

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