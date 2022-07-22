Российские оккупанты снова обстреляли Славянск, есть пострадавшие 22 июля, 23:25 Обстрел Славянска россиянами, 22 июля (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

Войска России еще раз обстреляли кассетными боеприпасами жилые кварталы Славянска. Предварительно, пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также в результате удара были повреждены шесть пятиэтажек и несколько частных домов.

Российские войска пытаются подготовить наступление на Славянск, возобновляя атаки с юго-восточной стороны от Изюма и в районе Барвинково.

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19 июля российские войска продолжали наступательные действия северо-западнее Славянска с юго-востока и юго-запада от Изюма. Генштаб Украины заявил, что российские войска пытаются создать условия для возобновления наступления на Славянск, что согласуется с наблюдениями ISW о подготовке российских войск к наступлению на этот город с позиций в районе Изюма и Барвинково.

Также армия РФ вчера продолжила наступление восточнее Северска, отдавая приоритет наземным атакам под прикрытием артиллерийских ударов по украинским позициям вокруг Северска — и, вероятна, готовясь к прямому наступлению на город.

Российские войска добились незначительных успехов восточнее Бахмута (Генштаб ВСУ заявил, что оккупанты закрепились на южной окраине Покровского, примерно в 5 км от города) и продолжают попытки продвигаться к Бахмуту с юга.

Наземных атак в районе Донецка РФ не проводила, 19 июля российская армия сосредоточила огонь на обстрелах линии фронта Авдеевка-Донецк.

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