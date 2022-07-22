Российские оккупанты снова обстреляли Славянск, есть пострадавшие

22 июля, 23:25
Обстрел Славянска россиянами, 22 июля (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

Обстрел Славянска россиянами, 22 июля (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

Войска России еще раз обстреляли кассетными боеприпасами жилые кварталы Славянска. Предварительно, пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Читайте также:
Россияне обстреляли Славянск, двое погибших

Также в результате удара были повреждены шесть пятиэтажек и несколько частных домов.

Российские войска пытаются подготовить наступление на Славянск, возобновляя атаки с юго-восточной стороны от Изюма и в районе Барвинково.

Видео дня

Битва за Донбасс

19 июля российские войска продолжали наступательные действия северо-западнее Славянска с юго-востока и юго-запада от Изюма. Генштаб Украины заявил, что российские войска пытаются создать условия для возобновления наступления на Славянск, что согласуется с наблюдениями ISW о подготовке российских войск к наступлению на этот город с позиций в районе Изюма и Барвинково.

Также армия РФ вчера продолжила наступление восточнее Северска, отдавая приоритет наземным атакам под прикрытием артиллерийских ударов по украинским позициям вокруг Северска — и, вероятна, готовясь к прямому наступлению на город.

https://www.youtube.com/watch?v=Ibai0XNJDXg

Российские войска добились незначительных успехов восточнее Бахмута (Генштаб ВСУ заявил, что оккупанты закрепились на южной окраине Покровского, примерно в 5 км от города) и продолжают попытки продвигаться к Бахмуту с юга.

Наземных атак в районе Донецка РФ не проводила, 19 июля российская армия сосредоточила огонь на обстрелах линии фронта Авдеевка-Донецк.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Славянск Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дариус Фору: «Удача может стать трамплином» (Фото:SimpleFoto/Depositphotos)
Везение или упорная работа? Что важнее для достижения успеха
Дариус Фору
Кольца-печатки и разные сережки в тренде этим летом (Фото:instagram.com/cassdimicco)
Меньше правил, больше свободы /
5 аксессуаров, которые нужно иметь в этом сезоне
22 июля, 19:36
Красота и мода
Павел Климкин (Фото:www.cenrd.org)
«Затягивание петли на шее режима» /
Как из рук Путина выбивают последние три козыря и кому нужны «политические яйца» — интервью с Климкиным
22 июля, 17:27
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X