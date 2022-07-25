Мэр Славянска заявил, что в городе фактически не будет отопительного сезона

25 июля, 02:27
Мэр Славянска призвал жителей покинуть город (Фото:Вадим Лях/Facebook)

Мэр Славянска призвал жителей покинуть город (Фото:Вадим Лях/Facebook)

Глава городской военной администрации Славянска Донецкой области Вадим Лях заявил, что этой зимой в городе не будет отопительного сезона.

Об этом сообщают Новости Донбасса.

«Мы же понимаем, если минусовая температура будет, бак замерзнет. Цистерна, которую мы погоним и оставим на ночь, замерзнет. Вы будете отапливать свою квартиру — это если будет электроэнергия, но канализация замерзнет. Здесь нужно серьезно задуматься, как быть дальше, как выживать. Именно выживать, потому что отопительного сезона фактически не будет», — заявил Лях.

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Он вновь призвал жителей города эвакуироваться, подчеркнув, что российские войска все равно будут проводить попытки штурма.

Лях сообщил, что в Славянске остается около 22 тысяч человек, из которых около 3−4 тысяч детей.

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На 1 июля 2022 года в Украине к отопительному сезону 2022/23 уже подготовлено 51 тыс. домов, что составляет 33,8% от запланированного.

Кабмин поручил к началу отопительного сезона накопить не менее 19 млрд кубометров газа в украинских газохранилищах и довести объемы угля на складах ТЭС и ТЭЦ до 2 млн тонн.

Как сообщалось, фиксированные тарифы были предусмотрены меморандумом между правительством, Нафтогазом и местными властями, подписанном в сентябре 2021 года.

https://www.youtube.com/watch?v=Bps15KSDNmI
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Славянск Донецкая область Отопление Отопительный сезон Война в Украине Война России против Украины

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