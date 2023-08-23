Долгая и продуманная операция. Украинская разведка более шести месяцев выманивала российский вертолет Ми-8 с пилотом — УП 23 августа, 17:06 Ми-8, который приземлился в Украине (Фото:УП)

Вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает УП.

По информации источников издания в спецслужбах, операция от ГУР длилась более шести месяцев.

Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ.

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Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.

Также по информации источника УП, Ми-8 приземлился в Харьковской области. Однако представитель украинской разведки Андрей Юсов ранее заявлял, что вертолет приземлился в Полтавской области.

В среду, 23 августа, журналист Юрий Бутусов заявил, что российский вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался Вооруженным силам Украины.

По его словам, не исключено, что это первая в истории осознанная сдача в плен российского боевого вертолета.

Бутусов отметил, что если вертолет перелетел на аэродром Полтавы, как сообщил российский блогер, он находится примерно в 300 километрах от линии фронта, и приземлиться там россияне могли только осознанно, в результате хорошо подготовленного перелета.