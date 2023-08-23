Навигационные ошибки? Почему российский вертолет Ми-8 сел в Полтаве и что было дальше 23 августа, 15:07

Эта история обещает стать легендарной

Российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ. Об этом сообщил российский пропагандистский канал.

Россияне сообщают, что причина перелета — навигационные ошибки, но без сомнений, это очередная российская ложь. Ведь если вертолет перелетел на аэродром Полтавы, как сообщил российский блогер, то он находился примерно в 300 км от линии фронта, и приземлиться там россияне могли только осознанно, в результате хорошо подготовленного перелета.

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Вертолет летит на низкой высоте, на малой скорости, и экипаж хорошо видит все наземные ориентиры, ошибиться на 300 км просто невозможно, это большой расход топлива. Никаких случайностей быть не может. Если все было так как написали россияне, то не исключено, что имеет место первая в истории осознанная сдача в плен российского боевого вертолета!

Это просто сенсация, деморализующая путинскую элиту военной авиации. Ждем деталей от украинских официальных источников, но эта тема обещает быть во всех мировых медиа.

Неужели экипаж вертолета решил присоединиться в ряды Легиона Свобода России и Российского добровольческого корпуса

Было бы интересно услышать заявление российских пилотов.

Мои источники в руководстве ВСУ подтверждают информацию российских блогеров, что российский боевой вертолет Ми-8 перелетел на одну из авиабаз ВС Украины некоторое время назад.

Ожидаем информацию о членах экипажа.

Текст опубликован с разрешения автора

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