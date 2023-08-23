«Такая информация есть, новости будут». В ГУР прокомментировали перелет российского вертолета Ми-8 на Полтавский аэродром 23 августа, 15:33 Андрей Юсов (Фото:Скриншот/YouTube/Суспільне Новини)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал информацию о возможном перелете российского вертолета Ми-8 к Полтавскому аэродрому, заявив, что «новости будут», однако сейчас «ведется работа».

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

«Официальная информация будет. Предварительно да, такая информация есть… Немножко надо подождать. Ведется работа, с экипажем в том числе. Все в порядке, новости будут», — заявил он.

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В среду, 23 августа, журналист Юрий Бутусов заявил, что российский вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался Вооруженным силам Украины.

По его словам, не исключено, что это первая в истории осознанная сдача в плен российского боевого вертолета.

Бутусов отметил, что если вертолет перелетел на аэродром Полтавы, как сообщил российский блогер, он находится примерно в 300 километрах от линии фронта, и приземлиться там россияне могли только осознанно, в результате хорошо подготовленного перелета.

Официально эту информацию пока не комментировали.