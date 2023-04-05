Новые «хлопки». В Мелитополе прозвучал громкий взрыв — Федоров 5 апреля, 09:00 Жители северных и западных районов Мелитополя слышали взрыв (Фото:РИА Мелитополь)

Утром в среду, 5 апреля, в захваченном РФ Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram.

По его словам, взрыв слышали жители северных и западных районов Мелитополя.

«Во временно оккупированном Мелитополе продолжает бавовна. Только что в северных и западных районах города слышали взрыв», — отметил он.

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Подробности уточняются.

В Мелитополе, который российские оккупанты превратили в военный город, систематически происходит «бавовна».

3 апреля в центре Мелитополя взорвалось авто коллаборанта Максима Зубарева. По данным источников РИА-Мелитополь, Зубарев умер в больнице.

Он пошел на сотрудничество с российскими оккупантами одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию.

Перед этим сообщалось, что в районе Мелитополя взорвали электроподстанцию, которую используют российские войска.