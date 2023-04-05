Новые «хлопки». В Мелитополе прозвучал громкий взрыв — Федоров
Жители северных и западных районов Мелитополя слышали взрыв (Фото:РИА Мелитополь)
Утром в среду, 5 апреля, в захваченном РФ Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram.
По его словам, взрыв слышали жители северных и западных районов Мелитополя.
«Во временно оккупированном Мелитополе продолжает бавовна. Только что в северных и западных районах города слышали взрыв», — отметил он.
Подробности уточняются.
В Мелитополе, который российские оккупанты превратили в военный город, систематически происходит «бавовна».
3 апреля в центре Мелитополя взорвалось авто коллаборанта Максима Зубарева. По данным источников РИА-Мелитополь, Зубарев умер в больнице.
Он пошел на сотрудничество с российскими оккупантами одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию.
Перед этим сообщалось, что в районе Мелитополя взорвали электроподстанцию, которую используют российские войска.