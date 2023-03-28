В районе Мелитополя взорвали подстанцию, которую использовали оккупанты — мэр

28 марта, 19:07
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Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В районе временно оккупированного Мелитополя Запорожской области во вторник, 28 марта, взорвали электроподстанцию, которую используют российские войска.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Что-то подгорает у рашистов под Мелитополем. По предварительным данным, взорвана подстанция возле села Федоровка Терпиновского сельсовета», — пишет он.

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Иван Федоров/Telegram
Фото: Иван Федоров/Telegram
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Telegram-канал РИА Мелитополь со ссылкой на местных жителей сообщил, что по подстанции был «прилет».

В населенном пункте, по их данным, нет электроэнергии. Также сейчас до Мелитополя доносятся звуки взрывов с Молочного лимана, добавили СМИ.

Накануне Федоров сообщал, что в Мелитополе прогремело два громких взрыва. По его словам, «хлопки» произошли на микрорайоне вблизи кафе Джокер и казарм российских оккупантов.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Запорожская область Мелитополь Взрыв

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