В районе Мелитополя взорвали подстанцию, которую использовали оккупанты — мэр
Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В районе временно оккупированного Мелитополя Запорожской области во вторник, 28 марта, взорвали электроподстанцию, которую используют российские войска.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
«Что-то подгорает у рашистов под Мелитополем. По предварительным данным, взорвана подстанция возле села Федоровка Терпиновского сельсовета», — пишет он.
Telegram-канал РИА Мелитополь со ссылкой на местных жителей сообщил, что по подстанции был «прилет».
В населенном пункте, по их данным, нет электроэнергии. Также сейчас до Мелитополя доносятся звуки взрывов с Молочного лимана, добавили СМИ.
Накануне Федоров сообщал, что в Мелитополе прогремело два громких взрыва. По его словам, «хлопки» произошли на микрорайоне вблизи кафе Джокер и казарм российских оккупантов.