В Мелитополе прогремел еще один взрыв — мэр 27 апреля, 20:43 Жители северных районов оккупированного города слышали одиночный взрыв (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В четверг, 27 апреля, в Мелитополе прогремел одиночный взрыв.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Мелитополь, громко! В который раз за день», — написал Федоров.

По его данным, жители северных районов оккупированного города слышали одиночный взрыв.

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Утром 27 апреля в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. В результате погиб назначенный Россией «глава» Приазовского отделения полиции города Александр Мищенко.

22 апреля в Мелитополе в районе депо взорвали тепловоз с кадыровцами.