В Мелитополе прогремел еще один взрыв — мэр
Жители северных районов оккупированного города слышали одиночный взрыв (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В четверг, 27 апреля, в Мелитополе прогремел одиночный взрыв.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
«Мелитополь, громко! В который раз за день», — написал Федоров.
По его данным, жители северных районов оккупированного города слышали одиночный взрыв.
Утром 27 апреля в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. В результате погиб назначенный Россией «глава» Приазовского отделения полиции города Александр Мищенко.
22 апреля в Мелитополе в районе депо взорвали тепловоз с кадыровцами.